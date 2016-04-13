Tom Cruise yeni 'Mumya' filminde başrolde

Altın küre ödüllü 53 yaşındaki ABD'li aktör Tom Cruise'un yeni filmi 'Mumya'nın görüntüleri internete düştü. 9 Haziran 2017'de vizyona girmesi planlanan filmde bol aksiyon sahneleri olması düşünülüyor. Tom Cruise'un yeni filmindeki partneri ise Annabelle Wallis.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2000'li yıllarda peşpeşe gösterime girerek bir döneme damgasını vuran 'Mumya (The Mummy)' serisinin devamı geliyor. Gizemli konusu ve içerdiği bol aksiyonlu sahneleriyle oldukça iyi bir gişe başarısı yakalayan 'Mumya', Mısır'daki kazılarda bulunan Imphotep isimli rahibin lanetli mumyasının açtığı belaları anlatıyordu. Başrollerde de Brandan Fraser, Arnold Vosloo, Rachel Weisz ve John Hannah vardı. Yeni filmin başrollerinde ise 53 yaşındaki dünyaca ünlü aktör Tom Cruise ve 31 yaşındaki İngiliz oyuncu Anabella Wallis yer alıyor.

Oxford Üniversitesi'nde çekimleri yapılan filmde Cruise bir özel harekât askerini, Wallis ise bir üniversite profesörünü canlandırıyor.

Senaryosunu John Spaihts'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda oturan isim ise Alex Kurtzman. Filme adını veren mumyayı ise Cezayirli müzisyen ve aktris Sofia Boutella canlandıracak.