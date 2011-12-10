Tom Cruise Top Gun'un devamında rol alacak

T24 - Tom Cruise, yıllar önce ün kazanmasını sağlayan "Top Gun" filminin devamında rol alacak.







Amerikan film yapım şirketi Paramount Pictures, geçen yıl Top Gun'ın yönetmenliğini üstlenen Tony Scott'a filmin ikincisini çekmesi için teklif götürmüş, Scott da teklifi kabul etmişti.



Tom Cruise, MTV'ye yaptığı açıklamada, Scott ile bir görüşme yaptığını ve Top Gun'ın devamında rol almaya karar verdiğini söyledi.



Cruise'un Maverick adlı bir pilotu canlandırdığı 1986 tarihli ilk film, dört dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve "Take My Breath Away" ile En İyi Film Şarkısı ödülünü kazanmıştı.



Yapımcılığını Jerry Bruckheimer'in üstlendiği filmde Kelly McGillis ve Val Kilmer de rol almıştı.



Cruise'un canlandırdığı Pilot Maverick, ikinci filmde genç pilotları eğitecek.





