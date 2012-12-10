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Tom Cruise, Şirince'ye mi kaçıyor?

21 Aralık günü, ünlü aktör Tom Cruise'un da Şirince'ye geleceği iddia edildi

10 Aralık 2012 22:56

 

Ünlü aktör Tom Cruise'un, çeşitli kıyamet senaryolarının yapıldığı Şirince kasabasına geleceği iddia edildi.
 
Maya Takvimi inancına göre 21 Aralık'ta kıyametin kopacağı iddiaları ve İzmir'e bağlı Şirince isimli kasabanın bu kıyametten kurtulacağı rivayeti her geçen gün ortaya ilginç iddiarın çıkmasına sebep oluyor.
 
İddiaya göre 21 Aralık günü, ünlü aktör Tom Cruise'un da Şirince'ye geleceği öğrenildi. Cruise'un da Şirince'ye geleceği söylentisi üzerine tüm dünya gözlerini kasabaya çevirdi. NY Times, Bild, Washington Post gibi dünyaca ünlü gazeteler Şirince'yi haberlerine taşıdı.
 
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez konuyla ilgili açıklama yapmış, batıl, sahte, hurafe kıyamet senaryolarına itibar edilmemesini istemişti.
 

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