Tom Cruise ile Katie Holmes resmen boşandı

Geçen haziranda verdikleri ayrılma kararıyla yaz boyu magazin gündeminde üst sıralarda yer alan Tom Cruise - Katie Holmes çifti dün resmen boşandı.

Gerekçe olarak ‘şiddetli geçimsizliği’ gösteren çift, geçen ay yaptıkları açıklamada, “Kızımız Suri için aile olarak birlikte çalışmaya kendimizi adadık. Ailemiz için özel olan şeyleri ve birbirimize olan saygımızı korumak istiyoruz. Ve birbirimizi ebeveyn olarak desteklemek istiyoruz” demişti.

Çift eğer 11 yıldan fazla birlikte yaşamış olsaydı Holmes; Cruise’un 275 milyon dolarlık servetinin yarısını almaya hak kazanacaktı. Şimdiki durumda ise 15 milyon dolar ve kızı Suri için bir ev alacak.