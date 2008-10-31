Tom Cruise Hitler'e suikast düzenleyecek!

Dünyanın en fazla kazanan sinema oyuncularından Tom Cruise son yıllarda sinema kariyerinden çok bağlı olduğu ‘Scientology Tarikatı’yla gündeme geliyordu. Ben Stiller’ın bol Hollywood yıldızlı filmi ‘Tropik Fırtına/ Tropic Thunder’daki konuk oyunculuğunu saymazsak sinemalara en son ‘Arslanı Kuzulara/ Lions for Lambs’ ile uğrayan Cruise, bir buçuk yıl aradan sonra, Bryan Singer’ın merakla beklenen son filmi ‘Valkyrie’ ile beyazperdeye dönüyor. Gösterimi daha önce birçok kez ertelenen film, ilk gösterimini 26 Aralık’ta yapacak.İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler’e düzenlenen başarısız bir suikastın perde arkasını anlatan filmde, Cruise, ana karakter Claus von Stauffenberg’i canlandırıyor.Film çekimler sırasında Alman Hükümeti tarafından protesto edilmiş ve Berlin’de yapılacak çekimlerinin bir kısmı askıya alınmıştı. Yönetmen Singer daha sonra Alman Savunma Bakanlığı’ndan aldığı izinle çekimlere devam etmişti.‘Valkyrie’de Cruise dışında Eddie Izzard, Tom Hollander, Bill Nighy, Thomas Kretschmann, Terence Stamp, Tom Wilkinson, Kenneth Branagh, David Bamber gibi çok önemli oyuncular da yer alıyor.En son Micahel Mann imzalı 2004 yapımı ‘Collateral’ filmindeki performansıyla olumlu eleştiriler alan Cruise’un ‘Valkyrie’ ile iyi bir performans sergilediği öngörülüyor.Yönetmen Singer, ilk çıkışını 90’ların unutulmaz filmi ‘Olağan Şüpheliler/ The Usual Suspects’ ile yaptı. Daha sonra ‘X-Men’ ve ‘X2’ ile olumlu eleştiriler alan Singer son olarak ‘Superman Returns’u yönetmiş ve önceki filmlerine göre, film daha vasat bulunmuştu. Son yirmi yılın en usta yönetmenlerinden kabul edilen Singer, bir sonraki Superman filmi için hazırlıklara başladı.