Tom Cruise, Görevimiz Tehlike için çekimdeyken arabası çalındı

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Hollywood yıldızı Tom Cruise, bir çekim için Britanya'nın Birmingham kentindeyken arabası çalındı.

Çalınan aracın bir BMW X7 olduğu belirtildi. Cruise, Görevimiz Tehlike filminin çekimleri için Birmingham'daydı.

The Sun'ın aktardığına göre araç, Cruise'un kaldığı Grand Hotel'in önünde park halindeyken çalındı.

Çalınan araçta ünlü aktörün bavulları ve binlerce dolar değerindeki eşyaları da bulunduğu ifade edildi. BMW'nin kısa süre sonra bulunup aktöre geri verildiği ancak içindeki eşyaların hala kayıp olduğu belirtildi.