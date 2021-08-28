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Dünya

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike için çekimdeyken arabası çalındı

Cruise'un BMW X7'sinin bulunduğu ancak içindeki eşyaların hala kayıp olduğu belirtildi

28 Ağustos 2021 09:32

T24 Dış Haberler

Hollywood yıldızı Tom Cruise, bir çekim için Britanya'nın Birmingham kentindeyken arabası çalındı.

Çalınan aracın bir BMW X7 olduğu belirtildi. Cruise, Görevimiz Tehlike filminin çekimleri için Birmingham'daydı.

The Sun'ın aktardığına göre araç, Cruise'un kaldığı Grand Hotel'in önünde park halindeyken çalındı.

Çalınan araçta ünlü aktörün bavulları ve binlerce dolar değerindeki eşyaları da bulunduğu ifade edildi. BMW'nin kısa süre sonra bulunup aktöre geri verildiği ancak içindeki eşyaların hala kayıp olduğu belirtildi. 

 

 

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