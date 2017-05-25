Tom Cruise doğruladı: Top Gun 2 geliyor

ABD'li oyuncu Tom Cruise, 1986 yapımı aksiyon filmi Top Gun'ın devamının çekileceği yolundaki söylentileri doğruladı.

Avustralya'da bir televizyon kanalına konuşan 55 yaşındaki Cruise, çekimlere gelecek yıl başlanacağını söyledi.

Tom Cruise, dünya genelinde 350 milyon dolardan fazla gişe hasılatı yapan bu filmle üne kavuşmuştu.

Cruise, filmde seçkin savaş pilotlarının yetiştirildiği bir eğitim kampında kendine aşırı güvenen Maverick karakterini canlandırmıştı.

Val Kilmer, Tim Robbins, Meg Ryan,Tom Skerrit ve Kelly McGillis'in de rol aldığı filmin yönetmeni Tony Scott, 2012'de ölmüştü.

Top Gun'ın yapımcısı Jerry Bruckheimer geçen hafta filmin vizyona girişinin 31'nci yıldönümündeki mesajında Tom Cruise ile bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Bruckheimer, Ocak 2016'daki Twitter mesajında da "Eski dostum Tom Cruise'ı görmek ve biraz Top Gun 2'yi konuşmak için hafta sonunda New Orleans'taydım" demişti.