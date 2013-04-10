Tom Cruise boşanma hakkında ilk kez konuştu

Ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise, Ağustos 2012'de biten Katie Holmes ayrılığı ile ilgili ilk kez konuştu. Boşanmayı beklemediğini söyleyen Cruise, "Hayat ile dalga geçmek gerek" dedi.

6 yıl evli kalan çift Cruise'un 50. doğum gününden hemen önce boşanmıştı. Çift boşanma sebepleri ile ilgili konuşmamıştı. ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Alman televizyonuna konuşan Cruise boşanma ile ilgili "Hayat zorlu bir görev. 50 yaşına geliyorsun ve hayatındaki her şeyin bir düzene oturduğunu düşünüyorsun. Ama bir anda her şey değişiyor. Bu hayatın ta kendisi, hayat bir trajikomedi, biraz dalga geçmek gerekebilir" şeklinde konuştu.

50 yaşındaki Tom Cruise ile 34 yaşındaki Katie Holmes'un 6 yaşında Suri adında bir kızları bulunuyor. Cruise, daha önce Mimi Rogers ve Nicole Kidman ile evlilik yapmıştı.