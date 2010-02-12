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Kültür-Sanat

Tom Cruise 4. kez tehlikeye giriyor

Amerikalı aktör Tom Cruise bir başka 'Mission Impossible/ Görevimiz Tehlike' filminde oynamaya hazırlanıyor.

12 Şubat 2010 02:00

T24 - Amerikalı aktör Tom Cruise bir başka 'Mission Impossible/ Görevimiz Tehlike' filminde oynamaya hazırlanıyor.

Paramount Pictures tarafından yapılan açıklamada, Cruise'un filmin dördüncü serisi için kamera önüne geçeceği bildirildi.

2011'de vizyona girmesi beklenen filmin, yönetmeni J.J. Abrams ve Cruise filmin dördüncüsünün çekilebileceğini önceki açıklamalarında ifade etmişti, ancak yeni filmde Cruise'ın rol alıp almayacağı bilinmiyordu.

Josh Applebaum ve Andre Nemec'in senaryosunu yazdığı filmin hikayesi Cruise ve Abrams'ın yaratıcılığına dayanıyor.

Bu film sayesinde Cruise ve Paramount, 2006'da ilişkilerinin kesilmesinden sonra yeniden anlaşma sağlamış oldu.

Cruise ve Abrams, en son 2006 yapımı 'Görevimiz: Tehlike III' filminde birlikte çalışmıştı. Cruise bu filmde kötülerle savaşan ve dünyayı kurtaran süper ajan Ethan Hunt'ı canlandırmıştı

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