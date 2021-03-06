Tom Brady'nin Amerikan futbolu koleksiyon kartı 1.32 milyon dolara satıldı!

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Amerika futbolunun en iyi oyun kurucusu kabul edilen Tom Brady'nin NFL'deki ilk yılı olan 2000 sezonundan koleksiyon kartı 1.32 milyon dolara satıldı. Bu, bir Amerikan futbolu koleksiyon kartı için ödenen en yüksek meblağ oldu.

Kartı satan Oregon merkezli PWCC Marketplace, dünyada bu karttan sadece 100 tane olduğunu belirtirken, 1.32 milyon dolar ödeyen kişinin FitBit CEO'su James Park olduğu belirtildi. Kartın üzerinde Brady'nin imzası da bulunuyor.

Park, "10 yıl boyunca Boston'da yaşadım ve bu yüzden Brady'nin çok büyük bir hayranıyım. Son Super Bowl zaferi akıl almaz bir başarıydı. Çocukluğumdan beri kart toplamayı severim. Brady'nin tüm zamanların en iyi Amerikan futbolu oyuncusu olduğunu düşünürsek, bu kart spor tarihinin ve herhangi bir koleksiyonun önemli bir parçası. Brady'nin bilinen en iyi ilk sene kartına sahip olan 100 kişiden biri olduğum için çok heyecanlıyım" dedi.

Aynı kartın bir başka kopyası 2 sene önce 400 bin dolara satılmıştı. Bir başka kopya Lelands'da hâlâ açık artırmada. Şu anda en yüksek teklif 742 bin dolar.

Tom Brady, PWCC Marketplace'in satışla ilgili paylaşımını Instagram hikayesinde paylaşıp, "Tamamdır. Bugün kesinlikle bodrumumu temizliyorum" yazdı.

Brady, kariyerinde 6 kez New England Patriots'la NFL şampiyonu olduktan sonra bu sezon da Tampa Bay Buccaneers ile mutlu sona ulaştı. NFL'de 7 Super Bowl galibiyeti bulunan bir takım bulunmuyor.