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Spor

Tolunay Kafkas, Fenerbahçe heyetiyle buluştu

İSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Sportif Direktör Damien Comolli, İdari Menajer Onur Başar, A Takım Yardımcı Antrenörü ve Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü D

28 Eylül 2018 20:00

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Sportif Direktör Damien Comolli, İdari Menajer Onur Başar, A Takım Yardımcı Antrenörü ve Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia Cequer ve Sportif Direktör Asistanı Selinay Gürgenç ile bir araya geldi.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi\'nde gerçekleşen buluşmada Kafkas, Futbol Gelişim Direktörlüğü\'nün çalışmaları hakkında bilgi verdi. FGD Genel Koordinatörü Ahmet Erzurumlu ile TFF Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu\'nun da hazır bulunduğu görüşmede, Tolunay Kafkas ve Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileri genç oyuncu gelişimi ve eğitime dair görüş alışverişinde bulundu. Toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

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