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Politika

Tolon'a tahliye başvurusu

Ergenekon davasında tutuklanan emekli Orgeneral Tolon sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi için savcılığa başvurdu.

25 Eylül 2008 03:00

"Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un avukatı İlkay Sezer, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi için savcılığa başvurdu.

Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Savcılığına gelerek, Tolon'un tutukluluk halinin kaldırılması amacıyla hazırlanan dilekçeyi savcılığa veren Sezer, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dilekçede, Tolon'un daha önce alınan sağlık raporuna da atıfta bulunduklarını ifade eden Sezer, 67 yaşındaki müvekkilinin 60-65 gün içinde 12-13 kilo kaybettiğini anlattı.


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Avukat İlkay Sezer, bazı rahatsızlıklarda geri dönüşün ve telafinin mümkün olmadığını dile getirerek, müvekkilinin kalp, yüksek tansiyon ve prostat rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.

Hurşit Tolon'un yemeklerini düzenli yemesine ve spor yapmamasına rağmen kilo kaybı yaşadığına dikkati çeken Sezer, "Biz yargılamanın Tolon'un sağlığında bitirilmesini istiyoruz. Hasta olmadan tahliyesini istiyoruz" dedi.

Sezer, müvekkilinin dün yapılan tahlillerinin sonuçlarının kendisine ulaşmadığını da sözlerine ekledi.

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