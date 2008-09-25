Tolon'a tahliye başvurusu

Tolon da hastaneye kaldırıldı

Eruygur'a tahliye

Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Savcılığına gelerek, Tolon'un tutukluluk halinin kaldırılması amacıyla hazırlanan dilekçeyi savcılığa veren Sezer, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Dilekçede, Tolon'un daha önce alınan sağlık raporuna da atıfta bulunduklarını ifade eden Sezer, 67 yaşındaki müvekkilinin 60-65 gün içinde 12-13 kilo kaybettiğini anlattı.Avukat İlkay Sezer, bazı rahatsızlıklarda geri dönüşün ve telafinin mümkün olmadığını dile getirerek, müvekkilinin kalp, yüksek tansiyon ve prostat rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.Hurşit Tolon'un yemeklerini düzenli yemesine ve spor yapmamasına rağmen kilo kaybı yaşadığına dikkati çeken Sezer, "Biz yargılamanın Tolon'un sağlığında bitirilmesini istiyoruz. Hasta olmadan tahliyesini istiyoruz" dedi.Sezer, müvekkilinin dün yapılan tahlillerinin sonuçlarının kendisine ulaşmadığını da sözlerine ekledi.