Tolon: İğrenç iftira nedeniyle çektiğim azaba son verin

Zirve Yayınevi Davası’nda söz alan emekli Org. Hurşit Tolon, “Bir müfterinin (davanın tanık ve sanığı İlker Çınar) iğrenç iftiralarıyla yıllardır azap çekiyorum. Tek bir yalancı, tedarik edilmiş bir yalancı, bir müfteri yüzünden çekilen bu azaba son verilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

Malatya Zirve Yayınevi’nde 1’i Alman uyruklu 3 kişinin boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin davanın 95’inci duruşmasına bir süre önce tahliye olan emekli Orgeneral Hurşit Tolon da katıldı.

Eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger ise şunları söyledi:

“17-25 Aralık darbeleri ile Fethullah Gülen’i, Humeyni’nin İran’ın başına getirildiği gibi Türkiye’nin başına musallat etmek istediler. Paralel yapı, küresel güçlerin taşeronluğunu yapmaktadır. Zirve Yayınevi davası, ne bir cinayet davasıdır ne de bir darbe davasıdır. Bizi derin devlet olarak suçlayanlar, ‘paralel devlet yapısı’ suçuyla tutuklanmışlardır. Darısı yargıdaki paralel yapının başına. Gizli tanık ve sanık İlker Çınar, paralel yapı tarafından kullanılmıştır. İlker Çınar’ın gizli tanık sıfatı kaldırılmalı ve mahkemede sorgulanmalı.”