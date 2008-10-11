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Yaşam

Tolon da Silivri'de

Ergenekon soruşturması kapsamında Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

11 Ekim 2008 03:00

"Ergenekon" soruşturması kapsamında Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
"Ergenekon" davasına ilişkin yargılamayı yapacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık sayısının fazlalığı, tutuklu sanıkların farklı infaz ve tutukevlerinde bulunmalarını dikkate alarak, duruşmaları Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içindeki duruşma salonunda yapılması kararı nedeniyle Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un nakli için sabah saatlerinde hazırlık yapıldı.

Jandarma ekiplerinin nakil öncesi cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi. İşlemleri tamamlanan emekli Orgeneral Tolon, cezaevi ambulansıyla jandarma ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden çıkarılarak Silivri Cezaevine nakledildi.
"Ergenekon" davası kapsamında Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de bulunduğu 16 sanık, 6 Ekim Pazartesi günü Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmiş, hakkında iddianame hazırlanmayan emekli Orgeneral Hurşit Tolon ise nakledilen tutuklular arasında yer almamıştı.
Önceki nakil sırasında aralarında Veli Küçük'ün de bulunduğu bazı tutuklu sanıklarının aileleri cezaevine gelerek yakınlarının özel eşyalarını alırken, Hurşit Tolon'un yakınlarının cezaevine gelmediği gözlendi.
Öte yandan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına göre, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan ve halen Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu başka suçlardan tutuklu diğer sanıklar, duruşmanın yapılacağı gün mahkemede hazır edilecek. 

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