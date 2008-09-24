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Politika

Tolon da hastaneye kaldırıldı

Ergenekon kapsamında tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne konulan emekli Orgeneral Hurşit Tolon da hastaneye kaldırıldı.

24 Eylül 2008 03:00


Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan ve Kandıra Cezaevi'ne konulan emekli Orgeneral Hurşit Tolon da hastaneye kaldırıldı. Tolon'un sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

ERUYGUR'U KURTARMIŞTI

Kandıra F Tipi Cezaevi’nde 17 Eylül Çarşamba günü, hipertansiyona bağlı olarak dengesini kaybederek düşen ve beyin kanaması geçiren emekli Orgeneral Şener Eruygur da hastaneye kaldırılmıştı. Orgeneral Şener Eruygur’u, düştüğünü duyan silah ve şimdi de cezaevi arkadaşı emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un anında müdahalesi kurtarmıştı.




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