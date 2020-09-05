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Spor

Tolgay Arslan'ın yeni adresi belli oldu

05 Eylül 2020 09:03

Fenerbahçe ile karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen Tolgay Arslan’ın önümüzdeki günlerde Hannover 96’ya imza atması bekleniyor.

Tolgay Arslan’ın geçen sezonun devre arasında başlayan Fenerbahçe macerası, 1.5 senenin ardından bitti. Bir süredir yönetim ile görüşme halinde olan 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala sarı-lacivertliler’den senelik 2.1 milyon Euro kazanan Tolgay ile yönetimle ortak noktada buluştu.

Tecrübeli futbolcunun sonraki yeni durağı da hemen hemen belli. Tolgay’ın, doğduğu ve büyüdüğü Almanya’da Bundesliga 2’de mücadele eden Hannover 96’nın yolunu tutması bekleniyor.

Tecrübeli oyuncunun, arasının çok iyi olduğu Hannover’in Türk Teknik Direktörü Kenan Koçak’ın kendisine anlattığı Bundesliga 1 hedefi ve iyi bir takım kurma projesinden tatmin olduğu bildirildi. 

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