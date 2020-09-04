Tolgay Arslan ile Fenerbahçe yolları ayırdı

Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada futbolcusu Tolgay Arslan ile anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi. Fenerbahçe’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 33 resmi müsabakada görev almıştı.

Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96'nın CEO'su Martin Kind, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın transferi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bild'in haberine göre; 30 yaşındaki oyuncuya birçok İspanyol kulübü ve Süper Lig'den Galatasaray'ın talip olduğu da belirtilmişti.

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