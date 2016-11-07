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Spor

Tolgay Arslan FIFA'ya başvurdu

Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymek isteyen Tolgay Arslan, FIFA'dan cevap beklediğini söyledi

07 Kasım 2016 11:50

Daha önce Almanya'nın alt yaş gruplarında forma giyen Beşiktaş'ın yıldızı Tolgay Arslan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynayabilmek için FIFA'ya başvurdu.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in vazgeçemediği isim olan Tolgay Arslan, Türk Milli Takımı'nda oynamak için FIFA'ya başvuruda bulundu.

Önce alt yaş kategorilerinde Türk milli formasını giyen sonra ise tercihini Alman milli takımından yana kullanan yıldız futbolcu, prosedür gereği 3. kez milli takım değiştiremiyor.

Türk milli takım forması giyebilme arzusunu Trabzon maçından sonra da tekrarlayan Tolgay, “1 hafta içinde FIFA'dan cevap bekliyoruz. Ay-Yıldızlı formayı giyebilmek için kararlı olduğumu kesin bir dille belirttim. Tüm hukuksal yolları zorlamayı sonuna kadar sürdüreceğim. İnşallah karar olumlu çıkar” dedi.

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