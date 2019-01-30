Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile sözleşme imzaladı.

NTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Tolgay Arslan transferini bitirdi. Tolgay için Beşiktaş'a takas yoluyla gidebileceği konuşulan Şener Özbayraklı ise siyah-beyazlılarla anlaşamayınca Fenerbahçe'de kaldı.

Böylece Fenerbahçe, Tolgay transferi için Beşiktaş'a sadece bonservis bedeli ödeyecek. Bip Spor'un iddiasına göreyse Fenerbahçe, Tolgay için Beşiktaş 3.2 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca Tolgay, Beşiktaş'taki 300 bin Euro'luk alacağından da feragat edecek.