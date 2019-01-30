T24 LogoT24 Logo
Spor

Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!

Sarı-lacivertliler 3 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek

30 Ocak 2019 21:06

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile sözleşme imzaladı.

NTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Tolgay Arslan transferini bitirdi. Tolgay için Beşiktaş'a takas yoluyla gidebileceği konuşulan Şener Özbayraklı ise siyah-beyazlılarla anlaşamayınca Fenerbahçe'de kaldı.

Böylece Fenerbahçe, Tolgay transferi için Beşiktaş'a sadece bonservis bedeli ödeyecek. Bip Spor'un iddiasına göreyse Fenerbahçe, Tolgay için Beşiktaş 3.2 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca Tolgay, Beşiktaş'taki 300 bin Euro'luk alacağından da feragat edecek.

ETİKETLER

Tolgay ArslanBeşiktaşFenerbahçeŞener Özbayraklıtransfer olduFenerbahçede
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24