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Spor

Tolgay Arslan: Bizi izlemek için okul harçlıklarını verip gelenler de var; onları sevindirmeye mecburuz

"Sadece Beşiktaş'ı değil, tüm Türkiye'yi temsil ediyoruz"

31 Ekim 2017 19:58

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. haftasında Monaco'yu ağırlayacağı karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı futbolculardan Tolgay Arslan, maça dair motivasyonlarını "Bizi izlemek için okul harçlıklarını verip gelenler de var. Onları sevindirmeye mecburuz" sözleriyle anlattı.

Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısına katılan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşmaya galibiyet için çıkacaklarına vurgu yaptı.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Tolgay Arslan'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Biz sadece Beşiktaş'ı değil, tüm Türkiye'yi temsil ediyoruz. Monaco kaliteli bir takım ama biz kendi oyunumuzu oynarsak iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.

"Buraya okul harçlığını biriktirip gelenler de var; onları sevindirmeye mecburuz. Asla pes etmeyeceğiz. "

 

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