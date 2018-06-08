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Spor

Tolgay Arslan Almanya yolcusu

"Stuttgart, Tolgay Arslan için Beşiktaş'ın kapısını önümüzdeki günlerde çalacak"

08 Haziran 2018 12:29

Almanların ünlü futbol dergisi Kicker, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’ın Tolgay Arslan için devreye girdiğini iddia etti. Kırmızı-Beyazlılar, Almanya ve İtalya’dan pek çok kulübün talip olduğu yıldız orta saha oyuncusu için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifle Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

Güneş'in Kicker'i kaynak gösterdiği haberinde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’ın Tolgay Arslan için devreye girdiği iddia edildi.

Oğuzhan ya da Tolgay’dan birini satma fikrine sıcak bakan yönetimin, rakamın tatmin edici bir seviyede olması halinde kararı Tolgay’a bırakacağı öğrenildi.

Stuttgart, Tolgay Arslan için Beşiktaş'ın kapısını önümüzdeki günlerde çalacak. 

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