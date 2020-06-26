Tolgay Arslan alacakları için FIFA'ya başvurdu

Ekonomik olarak zor günler yaşayan Fenerbahçe'de Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından diğer futbolcular da harekete geçti. Alman yıldızdan sonra Sloven orta saha Miha Zajc'ın da soluğu FIFA'da aldığı öğrenildi. Alacakları için FIFA'nın yolunu tutan son isim ise Tolgay Arslan oldu.

Fenerbahçe, Max Kruse, maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Alman yıldızın ardından ise Sloven orta saha Zajc'ın FIFA'ya başvurduğu ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan'ın da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 30 yaşındaki oyuncunun, Kruse'nin serbest kalmasının hemen ardından harekete geçtiği, forma şansı bulamadığı için bunu bir ayrılık fırsatı olarak gördüğü kaydedildi.

Beşiktaş'ta alacaklarını bırakıp bedelsiz ayrılan Tolgay, Fenerbahçe ile yıllık 2.4 milyon Euro'dan 3.5 yıllık anlaşmaya imza atmıştı.