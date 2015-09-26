Tolgahan Sayışman ile Murat Yıldırım Hac'daki faciadan son anda kurtulmuş!

Tolgahan Sayışman 2012’de, Murat Yıldırım ise 2014’te kutsal toprakları ziyaret etmek için umreye gitmişti. İki ünlü oyuncu bu yıl hac görevlerini yerine getirmek için gittikleri Mekke’de karşılaşıp birlikte şeytan taşladı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, şeytan taşlama sonrası Türk kafilesinden ayrılan ikili, bir sokağa girdikten 5 dakika sonra facia meydana geldi. 753 hacının hayatını kaybettiği olay sonrası kargaşa nedeniyle Mekke’ye saatler sonra ulaşabilen ikili, hemen ailelerini arayarak iyi durumda olduklarını söyledi.

Facianın şokunu üzerlerinden atan ikili, hâlâ kutsal topraklarda bulunuyor.