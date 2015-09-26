T24 LogoT24 Logo
Magazin

Tolgahan Sayışman ile Murat Yıldırım Hac'daki faciadan son anda kurtulmuş!

İki ünlü oyuncunun Hac görevini yerine getirmek için Mekke'de oldukları öğrenildi

26 Eylül 2015 10:30

Tolgahan Sayışman 2012’de, Murat Yıldırım ise 2014’te kutsal toprakları ziyaret etmek için umreye gitmişti. İki ünlü oyuncu bu yıl hac görevlerini yerine getirmek için gittikleri Mekke’de karşılaşıp birlikte şeytan taşladı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, şeytan taşlama sonrası Türk kafilesinden ayrılan ikili, bir sokağa girdikten 5 dakika sonra facia meydana geldi. 753 hacının hayatını kaybettiği olay sonrası kargaşa nedeniyle Mekke’ye saatler sonra ulaşabilen ikili, hemen ailelerini arayarak iyi durumda olduklarını söyledi.

Facianın şokunu üzerlerinden atan ikili, hâlâ kutsal topraklarda bulunuyor.

ETİKETLER

tolgahan sayışmanmurat yıldırımölümden döndülerson anda kurtuldular5 dakikamekkehacfacia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24