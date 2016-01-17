Tolgahan Sayışman: Hayatımda hiç yapmadığım ​bir şeyi ilk defa Almeda için yaptım

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, bir yıldır beraber olduğu Almeda Abazi hakkında ilk kez konuştu. "Hayatında hiçbir kadın peşinden ısrarcı şekilde koşmadığını, genelde kadınların kendisini tavladığını" söyleyen Sayışman, "İlk defa deli gibi Almeda'nın peşinden koştum, bir çaba sarf ettim" dedi.

"Hayatımdaki en radikal değişiklik inanç ve maneviyat oldu" diyen Sayışman, "Kendimle alakalı bir durum. O yüzden hiçbir yerde konuşmayı doğru bulmuyorum" diye konuştu.

Hürriyet'ten Ömür Gedik'in sorularını yanıtlayan (17 Ocak 2015) Sayışman'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:



*Kendi içinde bir değişimden bahsettin. “Daha dışa dönükken, yakın çevreme ve içime döndüm” dedin. O dönüm noktası bir olay mıydı?

- Bir olaydı ama burada bahsetmeyeyim. Birkaç sene önceki bir olay ve onunla başlayan süreç bu.

*Bu karardan sonra hayatındaki en radikal değişiklik ne oldu?

- Bu konuyu çok açmak istemiyorum ama en radikal değişiklik inanç ve maneviyat oldu.

*Senin inanç meselenle ilgili çok şey yazılıp çiziliyor. Bunu biraz da misyon mu edindin?

- Hayır, misyon değil benim için. Kendimle alakalı bir durum. O yüzden hiçbir yerde konuşmayı doğru bulmuyorum. Herkesin benimle ilgili görüşüne saygı duyuyorum.

*Dost, arkadaş, iş arkadaşı... Bunlar arasındaki ayrım nasıl sende?

- İş arkadaşlığı arkadaşlığa, hatta dostluğa uzanan bir süreç olabilir. O ayrı bir şey ama küçük yaşlarda kurulan arkadaşlıklar, iş hayatının veya ileri yaşın sosyal hayatının getirdiği kirliliğe çok kapılmadan kurulduğu için çok farklı bir dostluğa dönüşebiliyor.

"Hayatımda hiç yapmadığım

bir şeyi ilk defa Almeda için yaptım"

*Mankenlik yıllarını özlüyor musun?

- O yılları özlüyorum, işi değil. Şu anda yaptığım iş o dönemlerde hatta öncesinde hayalini kurduğum iş olduğu için, hayalimi yaşıyorum diyebilirim bu noktada. Mevcut durumdan gayet mutluyum. Özlemini duyduğum şey o dönemde yaşadığım arkadaşlıklardır.

*Türkiye güzelleriyle beraber oldun, şimdi ise kainat güzeli Almeda Abazi ile berabersin. “Güzelden anlarım” diyor musun?

- Demesem de bunu beraberliklerim gösteriyor... Hep beni tavladılar ama.

*Sen hiç kız peşinden koşmadın mı yani hayatında!

- Israrcı bir şekilde, deli gibi koşmadım, ta ki son ilişkime kadar.

*Bu sefer koştun mu?

- (Gülüyor) Bir çaba sarf ettim.

*Ne kadar zamandır berabersiniz?

- Bir sene olacak.

"Kıskançlığımı terbiye ederim"

*Nasıl bir sevgilisin? Mesela kıskanç mısın?

- Kıskançlık da her duygu gibi her insanın içinde var. Ama hepimiz bir nefse sahibiz. Önemli olan o nefsi terbiye edebilmek. Ben kıskançlığımı terbiye eden bir adamım.

*Hiç göstermez misin kıskandığını?

- Gizlemekten bahsetmiyorum. Doğru yerde ve doğru dozda kıskanmak...

*Karşındaki kainat güzeli, herkesin beğenerek baktığı bir kadın. “Dünya güzeli de olsa kıskanmam” mı diyorsun?

- Karşınızdaki sizi kıskandıracak hareketler, çaba ve duygu düşünce içinde değilse ve siz bu durumda bile kıskanıyorsanız sorun biraz sizde demektir.

Söyleşinin tamamı için tıklayın