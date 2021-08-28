Tolgahan Sayışman, Alex'in locasını satın aldı

Oyuncu Tolgahan Sayışman, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın locası diye bilinen yeri satın alıp, oğlu Efehan'ın ismini verdi.

Milliyet’te yer alan habere göre, Sayışman, Fenerbahçe’de efsane olan ve Kadıköy’de heykeli dikilen Brezilyalı futbolcu Alex de Souza’nın locası diye bilinen yeri satın aldı. Oyuncu, Alex’in futbol oynadığı dönemde satın aldığı ve ailesinin her maçı takip ettiği yerin yeni sahibi oldu.

Sayışman’ın, locaya 55 bin euro (545 bin TL) ödediği öğrenildi.

Futbolcunun Fenerbahçe’den ayrılmasından sonra loca karaborsaya düşmüş ve bir dönem Emre Belözoğlu’nun aldığı iddia edilmişti.