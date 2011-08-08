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Tolga'dan aşk itirafı

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinin oyuncularından Tolga Güleç, rol arkadaşı ile aşk yaşadıklarını söyledi.

08 Ağustos 2011 03:00

T24 - Kanal D’nin izlenme rekorları kıran "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinin oyuncularından Tolga Güleç, rol arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşadıklarını söyledi.



Hürriyet’in haberine göre, dizide ’Ahmet’ karakterini canlandıran Tolga Güleç, ’Berrin’i oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve ’Mete’ rolündeki Aras Bulut İynemli, tatillerini İzmir’in Çeşme İlçesi’nde geçiriyor.

Genç oyunculardan Tolga Güleç, Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşadıklarını ve çok mutlu olduklarını belirtti. Alaçatı’daki ’Limon Bar’da eğlenen oyuncular, burada keyifli saatler geçirdi. Tolga Güleç, geçen ay Yıldız Çağrı Atiksoy’un İzmir’de başka bir erkekle el ele fotoğrafının çekildiğinin hatırlatılması üzerine, "Onlar sadece kuzen" dedi. Güleç, kendi ilişkilerinin diziyle birlikte başladığını ekledi. Alaçatı’ya gelmişken pek çok yerde satılan takılardan almayı ihmal etmeyen Yıldız Çağrı Atiksoy, Tolga Güleç’e de bileklik hediye etti.

Çeşme’yi hiç bilmediğini, bir kez çok küçükken geldiğini söyleyen Aras Bulut İynemli ise, yorucu bir sezonun arkasından iyi bir tatili hakettiklerini belirtti.


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