Tolga Zengin Bodrum'da açılışa katıldı

Nilüfer DEMİR / BODRUM, (DHA)

Yaz tatilini Bodrum\'da geçiren Beşiktaş\'ın kalecisi ve takım kaptanı Tolga Zengin, siyah-beyazlı minik futbolcu adaylarıyla bir araya geldi. Bodrum Beşiktaş Futbol Okulu\'nun açılışına katılan milli file bekçisi, \"Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerle birlikte güzel, güneşli günler göreceğiz\" dedi.

Gümbet Mahallesi\'ndeki futbol okulunun açılışına Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır, dernek üyeleri ve davetliler de katıldı. Tolga Zengin\'e küçük futbolcular oldukça yoğun ilgi gösterdi. Sevenleri ile tek tek ilgilenen kaleci, isteyen herkesle kırmayarak bol bol fotoğraf çekildi. Tolga, 10 aylık Yaman Yaslıtaş\'ı kucağına alarak poz verdi ve bir süre de minik bebekle balon oynadı. Kulübün ve Bodrum Beşiktaşlılar Derneği\'nin destekleriyle açılan okulda, 6-8 ve 12 yaş gruplarında 50 minik futbolcunun yanı sıra kızların da yer eğitim göreceği öğrenildi.

Tolga Zengin, çocukların günümüzde şanslı olduğunu, kendi çocukluğunda toprak sahalarda ya da mahalle aralarında futbola gönül verdiklerini belirterek, \"Burada inşallah geleceğin Beşiktaşlıları yetişecek. Gençleri böyle görünce daha çok heyecanlanıyorum ve o günlerime geri dönüyorum. Bizim zamanımızda bu kadar imkanımız yoktu, sentetik sahalar yoktu. Toprakta ya da mahalle aralarında başladık. Bugün çocukların daha fazla imkanı var çok daha ulaşılabilir imkanları var. Bu imkanları umarım güzel değerlendirirler. Onlara tavsiyem, ne yapıyorlarsa aşkla, sevgiyle yapsınlar. Her şeyden önce onlar geleceğimiz. Sadece futbol olarak değil, ülke olarak da düşünün. İnşallah çok daha güzel, güneşli günler göreceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tolga Zengin\'in açılışa katılması,

- Tolga Zengin ile röp.

- Fotoğraf çekimi, Zengin\'in küçük bebek ile oynaması.

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