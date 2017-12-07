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Spor

Tolga Zengin: "Sürekli hazır olmalıyız"

Alvaro Negredo: "Gol atmak her zaman güzel" LEIPZIG, (DHA) Beşiktaş'ın RB Leipzig'i 2-1 mağlup ettiği mücadelenin yıldızı olan Tolga Zengin, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu

07 Aralık 2017 04:07

Alvaro Negredo: \"Gol atmak her zaman güzel\"

LEIPZIG, (DHA)

Beşiktaş\'ın RB Leipzig\'i 2-1 mağlup ettiği mücadelenin yıldızı olan Tolga Zengin, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Tolga, \"Maçı kazandık, mutluyuz. Şampiyonlar Ligi\'nde en yüksek puanı toplayan takım olduk. Herkes mücadele ediyor. Temiz kalpli insanlarla başarı geliyor. Forma şansı geldiğinde hazır olmalıyız. Bu takımdaki tüm oyuncular çok karakterli\" dedi.
NEGREDO: \"GOL ATMAK HER ZAMAN GÜZEL\"
Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi\'ndeki ilk golünü kaydeden Alvaro Negredo ise \"Maça iyi başladık. İlk kez bu kulvarda ilk onbirde başladım. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum. Gol atmak her zaman çok güzel. Sonlara doğru rakip beraberliği sağladı ama kazanmayı bildik. Gol atmaya çalışıyorum. Takıma katkı sağlamaya çalışıyorum\" diye konuştu.

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