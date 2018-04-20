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Spor

Tolga Zengin: "Çok üzgünüm, üzgünüz"

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş'ın kaptanı Tolga Zengin, tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu

20 Nisan 2018 03:53

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ın kaptanı Tolga Zengin, tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Zengin, \"Öyle bir fotoğrafın içinde olduğum için kendi adıma özür dilerim\" dedi.
Tolga Zengin\'in açıklamaları şu şekilde: 
\"Öncelikle bugün yaşanan olaylarla ilgili çok üzgünüm, üzgünüz. Tartışmasız tüm futbol camiasından, böyle bir fotoğrafın içinde olduğum için kendi adıma özür dilerim. Ama müsaade ederseniz, konuya ilişkin kısa bir açıklama yapmak isterim. Benim bu dünyadaki en büyük kutsalım ailemdir. O kutsallığın en yüce makamında da rahmetli annem vardır. Bugüne kadar hayatta neyi başardıysam, onun güzel hatrı için ve duaları sayesinde olduğunu bilirim. Bugün adına taraftar demeye utanacağımız bir grup, kulübenin hemen arkasında sürekli olarak anneme küfretti. Biz sporcuyuz, profesyoneliz, evet, ama her şeyden önce evladız, insanız. Bu çirkinlik artık dayanılmayacak noktaya geldiğinde gidip müdahale ettim, \'Benim annem vefat etmiş, bu yakışıyor mu size\' dedim. Tek bir kötü söz veya küfür çıkmadı ağzımdan. Ben adını o pis ağızlarına aldıkları annemi bir saniye bile fazla yaşatmak için canımı verirdim. O sırada Şenol hoca geldi ve tribünden atılan bir cisimle yaralandı. Hep diyoruz, spor mücadeledir ama aynı zamanda kardeşliktir diye. Biz bu topraklarda evimize gelen misafire ikramların en güzeli yaparız, evimizin en güzel yerinde ağırlarız. Biz misafirimizin ailesine, kutsalına küfretmeyiz. Bize hayat böyle öğretilmedi. Tek isteğim futbolun tüm güzelliklerini yerle bir eden bu insanların tribünlerden uzak tutulmasıdır. Hassasiyetimi anlamanız dileğimle...\"

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