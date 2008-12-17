Tolga Yarman kimdir

1945 İstanbul doğumlu Tolga Yarman, 1963'de Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Üniversite öğrenimini Fransa'da gördü; Institut National des Sciences Appliquées de Lyon Mühendislik Okulu'ndan, 1967'de mezun oldu. "Doktora çalışmasını" ABD'de yaptı; Massachusetts Institute of Technology'den, 1972'de "Bilim Doktoru" ünvanını aldı.



İTÜ'de, 1982'de Profesör oldu. İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, California Institute of Technology, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Brüksel Özgür Üniversitesi, Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Ünivertsitesi ve Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlerinde bulundu. Halen, T.C. Okan Üniversitesi öğretim üyesi.



Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) (Ankara, 1983), Anadolu Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Enstitüsü (BİLTES) (Eskişehir, 1987), Türkiye Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı (TÜSES) (İstanbul, 1988), Tarih Vakfı (İstanbul, 1991), Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) (İstanbul, 1994) ve Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BESAM) (İstanbul, 1998), kurucu üyesi oldu.



1983'te SODEP MKYK Üyesi olarak çalıştı. 1989-91 arası, Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) İstanbul İl Yöneticisi olarak görev sürdürdü. Aynı zaman diliminde, SHP İstanbul İl Kültür ve Eğitim Komisyonu Başkanı olarak pek çok etkinliğin öncülüğünü yaptı. Bu dönemde "Çağdaş Toplumcu Demokrat Düşünceyi" başlattı. Bu çerçevede, ülkemizdeki siyasal oluşumlara, özellikle de, SHP ve CHP içindeki, genelde ülkemizdeki siyasal hareketlere ve bölünmüşlüğe dönük, pek çok makale yazdı, araştırmalar geliştirdi, siyasalar önerdi. O arada "CHP Açılırken Solda İnsan Hareketleri" başlıklı bir kitap (1992) yayınladı.



"Doğabilim" birikimleri uzantısında, bir bakıma, "toplumcu demokrasi" kuramı ve "toplumcu bir ahlak öğretisi" olarak hazırladığı, "Un Systeme de Croyance Cosmique" başlıklı kitabı, Belçika'da basıldı (1997).



Binlerce öğrencinin hocası oldu. Şimdilerde, birçoğu "profesörlük düzeyine" tırmanmış, pek çok öğrencisine, yüksek lisans ve doktora çalışması yaptırdı. Uluslararası birçok akademik etkinlikte Türkiye'yi temsil etti. Maddenin ve evrenin yapısı, enerji, nükleer enerji, teknoloji, sanayileşme, savunma, savunma sanayii ve çevre alanlarında yapıtları, ulusal ve uluslararası basın ve konferanslarda yer almış, çok sayıda çalışması bulunmaktadır..