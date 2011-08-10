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Yaşam

Tolga Tuncer’e ‘sakız’ uyarısı

Tuncer’e “uyarı” cezası verildi. Ayrıca Tuncer’in, oyuncuların yıl içinde aldığı teşvik ücretlerinden birinin yarısının kesileceği öğrenildi.

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün “Genç Osman” adlı oyunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattığı Tolga Tuncer’in cezası kesinleşti. Tuncer’e “uyarı” cezası verildi. Ayrıca Tuncer’in, oyuncuların yıl içinde aldığı teşvik ücretlerinden birinin yarısının kesileceği öğrenildi.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Ankara Devlet Tiyatrosu’nda geçen nisan ayında sahnelenen oyunda rol alan Tuncer hakkında Sümeyye Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Sümeyye Erdoğan da Facebook’ta kaleme aldığı yazıda, Tuncer’in, kendisinin sakız çiğnemesine değil, türbanına taktığını dile getirerek “Her şey gayet normal giderken oyunun orta yerinde (yeniçerilerin göbek atarak âlem yaptığı sahnede) en öndeki iki oyuncudan biri, bir yandan bir ileri bir geri oynarken bir yandan da en öne geldikçe bana bakarak kaş göz işareti yapmaya başladı. İlkinde ne olduğunu anlamadık, sonrasında ağzıyla sakız çiğneme hareketi yapınca durum anlaşıldı. Fakat öyle yapmasa da durum belliydi. Çünkü adam aslen sakıza değil, başörtüsüne takmıştı” demişti.


Tuncer’in, soruşturma sonucunda uyarı cezasının yanı sıra oyuncuların yıl içinde iki kez aldığı teşvik ücretlerinden birinin yarısının kesileceği de dile getirildi.


Öte yandan DT yönetiminin nisan ayında gerçekleşen olay sonrasında Tolga Tuncer hakkında başlattığı soruşturmayı, “kamuoyunun gündeminden düşmesi için geç sonuçlandırdığı” da dile getiriliyor.

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