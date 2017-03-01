Tolga Tanış, Hürriyet'ten ayrıldı

Yaklaşık 7 yıl Hürriyet'in Washington Temsilciliği'ni yürüten ve iki ay önce görevini Cansu Çamlıbel'e devreden Tolga Tanış, gazete ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Ayrılık kararını çalışma arkadaşlarına mesajla bildiren Tanış, şunları söyledi:

"Hürriyet’ten ayrılıyorum. Sizlerle çalışmak benim için bir onurdu. Profesyonelliğiniz dışında esirgemediğiniz dostluğunuz için de sizlere çok teşekkür ederim. Bir gün tekrar yollarımızın kesişmesi dileğiyle…"

Yönetimde devir - teslim yapılmıştı

AKP iktidarıyla peş peşe krizler yaşayan Doğan Medya Grubu'nun amiral gemisi Hürriyet'te, kısa süre içinde tekrar yönetim değişikliğine gidildi. Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna Sedat Ergin'in yerine Hürriyet yazarlarından eski Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila getirildi. Pazartesi günü Ankara'dan İstanbul'a davet edilen Bila; Milliyet İstihbarat Şefliği, Milliyet Ankara Temsilciliği ve Genel Yayın Yönetmenliği döneminden beri Aydın Doğan'ın güvendiği isimler arasında ön sıralarda yer alıyor.

Bir süredir konuşulan sürecin, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın Genelkurmay Başkanlığı'nda eleştirilere karşı verilen yedi cevabı içeren "Karargâh rahatsız" başlıklı kulis haberi üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile hükümetin sert tepkisi ve eş zamanlı olarak başlatılan "cunta" soruşturmasıyla hızlandığı yorumları yapıldı. Ancak T24'ün Hürriyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yönetimde değişikliğe şubat ayının ortasında karar verildi. Şubat ortasında Ankara'dan İstanbul'a davet edilen Fikret Bila'ya, Sedat Ergin'in de bilgisi dâhilinde Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevi teklif edildi. Bila görevi kabul etti, ancak Doğan Ailesi üyelerinin yurt dışında bulunması nedeniyle kararın açıklanması mart ayı başına bırakıldı.