Tolga Sarıtaş Emmy'e gidiyor

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'de Yavuz karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, TIMS&B Productions yapımı dizideki performansıyla ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında aday gösterildiği ‘46.Uluslararası Emmy Ödülleri’ için Cuma günü Amerika’ya uçuyor.



Sarıtaş, ‘Amerikan Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi' tarafından her yıl en iyi televizyon yapımlarının belirlendiği Emmy’nin New York’ta gerçekleşecek final törenine katılacak. 20 ülkeden, 11 farklı kategorinin yer aldığı 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Tolga Sarıtaş, 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında, Brezilya’dan Julio Andrade, Kanada’dan Billy Campbell ve Danimarka’dan Lars Mikkelsen ile yarışacak.



46. Uluslararası Emmy Ödül Töreni, 19 Kasım’da New York’ta bulunan Hilton Otel’de gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.



Emmy’nin resmi sosyal medya hesaplarından Sarıtaş ile ilgili olarak Söz dizisinde Yavuz, iyi bir asker ve lider. Zeka ve karizma ile tüm takımın saygısını kazandı. Bir terörist saldırısında nişanlısını kaybettiği için hayatının aşk bölümünü kapattığı halde, hayat ona yeniden mutluluğu bulma ve travmatik geçmişini aşması için ikinci bir şans verecek’ paylaşımı yapıldı.