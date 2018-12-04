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Tolga Karel'in işleri yolunda gitmedi, ABD'de TIR şoförü oldu

Karel'in ayda 8 bin dolar kazandığı öğrenildi

04 Aralık 2018 15:05

Sarah Scotti ile evlenip ABD’nin Chicago eyaletine yerleşen Tolga Karel’in kurduğu sağlık turizmi şirketinde işler yolunda gitmedi. TIR şoförü olan Karel, ayda 8 bin dolar kazanıyor.

Sağlık Turizm firması Sakamed ile işler beklediği gibi yolunda gitmeyen Karel, Chicago şehir merkezinde ev ofis olarak bir yer tutmuş fakat Türkiye’den teşvik alamayınca üç ay sonra hem ev hem de ofis olarak kulladığı daireyi terk etmek zorunda kalmıştı. Eşinin annesinin evine taşınan Karel daha sonra tekstil firması kuracağını açıklamış ve son olarak da Chicago’da film çekeceğini söylemişti.

Forum USA’in haberine göre, projelerini gerçekleştiremeyen ve ekonomik olarak zor günler geçirdiği belirtilen oyuncu Tolga Karel, ABD’de eyaletler arası TIR şoförlüğü kursuna yazıldı. Geçen günlerde seferlere başlayan Karel’in ilk durağı Teksas eyaleti oldu. Karel ilk TIR seferine ait bazı kareleri de kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD’de TIR şoförlerinin aylık maaşları 8 bin doları buluyor.

Karel’in sosyal medya paylaşımlarından bazıları şöyle:

 

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