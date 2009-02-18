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Tolga Karel'in dayak yediği görüntüler

Yaprak Dökümü'nün kötü adamı Tolga Karel uçakta uğradığı linç girişiminin görüntüleri de ortaya çıktı.

18 Şubat 2009 02:00

Yaprak Dökümü'nün kötü adamı Tolga Karel uçakta uğradığı linç girişiminin görüntüleri de ortaya çıktı.

Tolga Karel'i böyle dövdüler - VİDEO

Türk Hava Yolları’nın tarifeli yolcu uçağı ile önceki gece Stutgart’tan İstanbul’a gelen oyuncu Tolga Karel, uçakta bir yolcu ile tartışmaya başladı. Kavga apronda büyüdü ve Tolga Karel kendini bir kargaşanın içinde buldu. 5 kişi bir anda Tolga Karel’e vurmaya başladı. Yüzüne ve vücuduna aldığı darbeler sonucunda kanlar içinde kalan Karel’in yardımına polis koştu. Ünlü oyuncu gözyaşları içinde “Dizilerde kötü adamı canlandırdığı için dövülür mü insan” diyerek önce şikayetçi olmadığını söyledi.

Ancak pasaport kontrolünden sonra fikrini değiştirerek dövenlerden şikayetçi olmak istedi. Kavga ettiği kişilerin pasaport noktasından geçtikten sonra kayıplara karışması Karel’i daha da sinirlendirdi. Kendisini dövenleri teşhis edemeyen ünlü oyuncu, ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi.

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