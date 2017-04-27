Oyuncu Tolga Karel, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Korel, ifade için adliyeye götürüldü. İfadesi alınan Karel, serbest bırakıldı.

Bir süredir Amerika’da bulunan oyuncu Tolga Karel, bugün Şikago’dan İstanbul’a gelişinde Atatürk Havalimanı’nda pasaport kontrolünden geçerken gözaltına alındı. Korel’in hakkında açılan bir davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Karel ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Karel, ifade vermek üzere polis nezaretinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na götürüldü. Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürülen Karel, burada gazetecilere trafikte yaşadığı bir tartışma sonrası açılan davada ifade veremediği için savcılığa götürüldüğünü bildirdi.

Karel, şunları söyledi:

“Bir yıl evvel trafikte bir tartışma olmuş. Ben bir yıldır burada olmadığım için savcı ifademi istemiş. Savcıya ifade veremediğim için ülkeye girerken memur beyler ifadeyi vermem açısından savcılığa götürecekler. İfademizi vereceğiz. Onun dışında bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Trafikte sen yol verdin, ben yol vermedim tartışmasından dolayı. Savcıya ifade verdikten sonra çıkacağız inşallah.”

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden dava kapsamında ifade veren Tolga Karel, serbest bırakıldı.