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Tolga Karel nişanlısından neden ayrıldı?

"Yaprak Dökümü"nün iki oyuncusu arasında ilişki yaşandığı şüphesine Karel yanıt verdi.

07 Aralık 2008 02:00

"Yaprak Dökümü"nün iki oyuncusu arasında ilişki yaşandığı şüphesi, Tolga Karel ile nişanlısı Öykü Çelik'in yollarını ayırdı. Tolga Karel ise, iddiaları yalanladı.

Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan Tolga Karel ile nişanlısı Öykü Çelik, kıskançlık yüzünden ayrıldı. Öykü Çelik, "Tolga, benden önce Yaprak Dökümü'ndeki rol arkadaşı Deniz Çakır'la birlikteymiş. İkimizi birden idare etti. Artık ona dönmem mümkün değil" açıklamasını yaparak birlikte yaşadıkları evi terketti.

Nişanlısının açıklamasını doğrulayan Tolga Karel, "Ben hayatımı ortada yaşayan bir insanım. Böyle bir beraberlik olsa inanın söylerim. Belki bu söz biraz klasik oldu ama Deniz hanımın bir sevgilisi var neden böyle bir şey yapalım. Nişanlımdan ayrıldım doğrudur. Deniz ile böyle bir ilişki yok sadece arkadaşız" dedi.

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