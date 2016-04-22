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Tolga Karel, "Nasıl düğün yapacağım?" deyip ağladı

Diziden parasını alamayan Tolga Karel, 7. bölümde diziden ayrılmayı düşünüyor

22 Nisan 2016 15:08

Tolga Karel, rol aldığı dizinin yapımcısından parasını alamayınca “Nasıl düğün yapacağım” diyerek gözyaşı döktü.

Hürriyet’in haberine göre, Günay Museyeva ile evliliğini geçen yıl bitiren Tolga Karel’in, Amerikalı nişanlısı Sarah Scotti ile düğün planları da olumsuz etkilendi. İran televizyonu Gem TV’de yayınlanan dizide rol alan, yapımcısından parasını alamayan oyuncu, set ekibine “Benim yakında düğünüm var. Paramı alamazsam nasıl düğün yapacağım” diye dert yandı. Alkolün etkisiyle gözyaşlarını tutamayan Karel’i arkadaşları teselli etti. Çekimler için 3 aydır Antalya’da olan Karel, 7. bölümde diziden ayrılmayı düşünüyor.

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