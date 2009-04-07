Tolga Karel menajerini hırsızlıkla suçluyor

“Yaprak Dökümü”nde adı sürekli olaylarla anılan kötü adamı Oğuz’u canlandıran Tolga Karel, menajeri Mustafa Yener’in 6 bin 750 TL’sini çaldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Sevgilisi Öykü Çelik’le komşusuna ziyarete gittiği sırada menajerinin evinde bulunduğunu belirten Karel, gecce.com’un haberine göre şöyle dedi:



“Eve geldiğimizde Yener evde değildi. Yatak odasındaki kasadaki paranın yerinde olmadığını fark ettim. Yatak odasında kamera olduğu için hemen görüntülere baktım. Yener’in kasayı açıp parayı aldığını gördüm ve hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum.”

