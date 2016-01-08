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Tolga Karel, ABD'li sevgilisiyle evleniyor

6 aydır birlikte olduğu Amerikalı kız arkadaşına yılbaşı gecesi evlenme teklifi ettiğini söyleyen Karel, mayıs ayında evleneceklerini açıkladı

08 Ocak 2016 00:18

ABD'li sevgilisiyle nişan yüzüklerini takan Tolga Karel, önceki akşam Nişantaşı Salomanje’de görüntülendi. Bir süredir Amerika’da yaşayan oyuncu, iş görüşmesi için İstanbul’a geldiğini söyledi. Geçtiğimiz eylül ayında Günay Musayeva’dan anlaşmalı olarak boşanan Karel, yeniden evlilik yolunda ilk adımı attığını belirtti.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, 6 aydır birlikte olduğu Amerikalı kız arkadaşına yılbaşı gecesi evlenme teklifi ettiğini söyleyen Karel, mayıs ayında evleneceklerini açıkladı. Oyuncu, “Survivor” yarışmasından dolayı Dominik’in kendinde özel bir yeri olduğu belirterek “Düğünü Dominik’te yapacağım” dedi.

Henüz öğrenci olan sevgilisine 20 bin dolarlık yüzük aldığı konuşulan Karel, yüzüğü soran gazetecilere “Evet öyle bir ufak girdi” dedi.

Tolga Karel, oğlu Cihangir’i görmek istemediği yönde çıkan haberlerle ilgili, “Oğlum benim canım. Kız arkadaşıma da söyledim. Bana ‘Ne zaman istersen o da benim oğlum olabilir. Amerika’da bizimle yaşayabilir’ dedi. Gelince oğlumu gördüm. Bu tarz söylentiler beni üzüyor” diye konuştu.

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