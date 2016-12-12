Tolga Ciğerci'den kötü haber!

Galatasaray'da oynadığı futbolla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan Tolga Ciğerci'nin en az iki hafta daha forma giyemeyeceği öğrenildi.



İmza attığı günden sonra sakatlanıp henüz 1 dakika forma giyemeyen Kolbeinn Sigthorsson ile Serdar Aziz'in sakatlıkları tartışma konusu olmuş ve yönetim bu yüzden eleştirilmişti.



Serdar Aziz sahalara dönerken, takımın orta sahada yükünü çeken ve her maç en çok koşan oyuncu durumunda olan Tolga Ciğerci son olarak Adanaspor deplasmanında forma giydi.



Tolga'nın sakatlığı sonrası yapılan açıklamada Fenerbahçe maçına yetişmesi için tedavisinin sürdüğü şeklindeydi. Ancak haftalar haftaları kovaladı Tolga Ciğerci takımla birlikte çalışır duruma gelemedi.

Riekerink risk almak istemiyor

Tolga Ciğerci'nin ayak tabanındaki ezilme ve sonucundaki ödemin bu kadar uzun sürmesi kafalarda ise soru işarete oluşturdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten sızan haberlere göre Tolga Ciğerci gerekirse maç öncesi iğne ile tedavi edilip, forma giyebilir. Ancak teknik direktör Jan Olde Riekerink devre sonuna doğru Tolga'yı riske etmemek amacıyla kadroya almıyor.



