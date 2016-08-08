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Spor

Tolga Ciğerci resmen Galatasaray'da, işte maliyeti

Galatasaray, Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'den transfer ettiği Türk futbolcu Tolga Ciğerci ile sözleşme imzaladı

08 Ağustos 2016 20:28

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu'nun da katıldığı törende 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Galatasaray, kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci'ye 3 yıl için 6 milyon Euro garanti ücret, kulübü Herta Berlin'e ise 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, lig ve Avrupa kupalarında alınacak her bir puan için futbolcuya 5 bin Euro prim ödeyecek. Bu primlerin, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için yüzde 100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için yüzde 50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için yüzde 25 oranında ödeneceği bildirildi. Futbolcuya, kadroda olmadığı müsabakalar için prim ödemesi yapılmayacağı aktarıldı.

Galatasaray'ın ligde şampiyon olması durumunda ise Tolga'nın o sezon hak ettiği puan primlerinin yüzde 20'si oranında ayrıca prime hak kazanacağı kaydedildi.

Tolga'nın ayrıca 2017-2018 sezonu sonunda 8 milyon Euro bedel ödemek şartıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı olduğu ifade edildi.

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