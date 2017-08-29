Tolga Ciğerci: Ben işçiyim ağabey, işçiyim

Süper Lig'in yeni sezonuna 3'te 3 yaparak başlayan Galatasaray'da hem takımının hem de ligin gol krallığını 4 golle Bafetimbi Gomis ile paylaşan Tolga Ciğerci, gol krallığı için iddialı olup olmadığı sorusu üzerine kendisini "Ben işçiyim ağabey, işçiyim" diye tanımladı.

Geçen sezona göre performansının oldukça üstüne koyan ve profesyonel kariyeri boyunca attığı gol sayısının 2 katını 3 maçta atan Ciğerci, durumun sürpriz olmadığını ve bunun için çok çalıştığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan'ın 'Galatasaray'ın yeni yıldızı' ile gerçekleştirdiği röportajın bir kısmı şöyle:

"Sezona 3’te 3 yaparak giren Galatasaray’da en çok konuşulan isimlerin başında Tolga Ciğerci geliyor. Teknik direktör Tudor, ligin ilk maçı olan Kayserispor mücadelesinde Tolga’ya orta sahanın solunda görev verdiğinde herkes çok şaşırmıştı. Ama Tolga birçok soru işaretinin arasında bitmek bilmeyen fizik gücüne sanki 40 yıldır kanatta oynuyormuş gibi sergilediği performansını ekleyip üzerine de 3 haftada 4 gol atmayı başarınca taraftarın gözünde adeta “yeni transfer” konumuna geldi. 3-0’lık Sivasspor galibiyetinin ardından Tolga Ciğerci ile bu çıkışının perde arkasını konuştuk.

- 3 haftada 4 gol attın, gollerin için ne diyorsun. Senin adına sürpriz miydi?

Sürpriz farklı bir şey. Bu günler için hep çalıştım, çalışmaya da devam edeceğim tabii ki. Ama benim için en önemlisi takım. Gol attığın zaman biraz daha güven gelir. Top bazen girmeyebilir. Bu da normal futbolda her şey olabilir. Belki gelecek hafta gol atamam. Benim için önemli olan takıma yardım etmek, performansımla takımla beraber kazanmak.

- Golcü kimliğin var mıydı? Senden hep gol mü bekleyeceğiz yoksa Tolga daha çok koşacak mı?

Maçlarda gördüğünüz gibi biraz farklı pozisyonda oynuyorum. Orada tabii ki farklı pozisyonlara giriyorum. Geçen sezon ön liberoda oynadım. Orada biraz farklı oluyor, fazla öne gidemezsin çünkü fazla öne gittin mi arka açılır, sonra arkaya destek veremezsin. Ön liberonun işi nedir; mücadeleyi kazan, topu sağdan sola çabuk öne oyna.

"Feghouli'yi bekliyoruz; kararı hoca verecek"

- Yeni oyuncuların takıma gelişiyle yeni bir transfer gibi ortaya çıktın.. Bunu nasıl yorumluyorsun?

Geçen sezon da farklı bir şey yapmadım. İyi başlamıştım, futbolda sakatlık dönemi oluyor. Bu sezon biraz farklı pozisyonda oynuyorum, farklı pozisyonlara giriyorum. Maç içinde bazen hoca istiyor, Belhanda ile yer değiştiriyorum.

"Goller benim için bonus"

- Gol krallığı için iddialı mısın?

Ben işçiyim ağabey, işçiyim.. Golleri de atmaya devam edersem benim için bonus olur.

- Sezonun ilk antrenmanında 11 km. koşup rekor kırdın, fizik gücünü nasıl koruyorsun?

İlk kez duyuyorum sizden, olabilir. Ben her gün iyi performans için çalışıyorum. Bu da iyi bir sonuç tabii ki. En önemlisi çalışmaya devam etmek, ondan sonra her şeyin hayırlısı.

- Şu anda ilk 11 oturdu ancak Feghouli’nin takıma katılımıyla senin pozisyonun ne olacak?

Öncelikle Feghouli’yi bekliyoruz, çünkü kendisi çok iyi bir oyuncu. Ben idmanlarda, maçlarda performansımı göstereceğim, ondan sonra hoca her şeye karar verecek.

"Taraftar kızar, sever"

- Taraftar geçen sezon sana tepkiliydi. Ama bu sezon gördük ki tribünlerde sana alkış var. Taraftara bir mesajın var mı?

Taraftar kızar, sever, futbolda her şey oluyor. Ben kendimi idmanlara ve maçlara konsantre ediyorum. Sonra da güzel sonuçlar çıkarsa benim için daha avantaj.

"Selçuk İnan’ı çok seviyorum"

- Kayseri maçında attığın golden sonra Selçuk İnan’a koşmuştun. Sivas’a attığın 2. gol de Selçuk’un vuruşuna benziyordu...

Selçuk Ağabeyi çok seviyorum, çok iyi bir insan, Türkiye’nin en iyi futbolcularından birisi. Kayseri maçındaki golü onun için atmıştım. Sivasspor maçındaki golümü menajerim ve sevdiğim ağabeyim Kadir Ağabeyim için attım. İnşallah böyle sevdiğim insanlar için gol atmaya devam ederim.

"Adım adım gideceğiz çalışarak kazanacağız"

- Takım ve sen sezona çok iyi başladınız. Galatasaray’ı birden şampiyon gibi göstermek doğru mu, yoksa takım her şeyin farkında mı?

Biz her şeyin farkındayız. Her hafta çalışıyoruz. En önemlisi adım adım herkes bilecek hedefini. Geçen sezon her şey istediğimiz gibi gitmedi. Bu sezon iyi başladı, oynadığımız maçların atmosferini yanımıza alacağız, ondan sonra çalışarak devam edeceğiz ve kazanacağız.

"Tudor güvendi, teşekkür ederim"

- Tudor performansına ne diyor; seni nasıl motive ediyor?

Kendimi hep idmanda gösteriyorum. Bunu hoca da görüyor, herkes görüyor. Hoca bana da o güveni verdi. Bana bu güveni verdiği ve oynattığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ona hep bu güveninin karşılığını geri vermek istiyorum. O da şu an Allah’a şükür istediğim gibi oluyor.

‘Gomis’le gol krallığı konuşmadım’

- Gomis’le gol krallığı için bir şakalaşman oldu mu?

Öyle bir şakalaşmamız olmadı. Biz ciddiyiz, ciddi olarak maçlara başlıyoruz. Kim golü atarsa atsın en önemlisi takım olarak performansımızı gösterelim, ondan sonra her şey kendiliğinden gelir.

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