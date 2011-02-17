-TOLGA CEYLAN İÇİN YENİ SORUŞTURMA TBMM (A.A) - 17.02.2011 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığının, Tolga Baykal Ceylan'ın kaybolmasıyla ilgili 14 Şubatta yeni bir soruşturma başlattığını bildirdi. Üskül, yazılı açıklamasında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 9 Şubatta yaptığı toplantıda ''Tolga Baykal Ceylan'ın kaybolması olayından hareketle gözaltındayken kayboldukları iddia edilen kişilerin akıbetinin araştırılması'' ile ilgili alt komisyon kurulmasına karar verildiğini anımsattı. Bu toplantıda kendisinin Alt Komisyon Başkanlığına seçildiğini anımsatan Üskül, çalışmalara komisyon uzmanı ile birlikte bir mülkiye başmüfettişi ve bir adalet müfettişinin de katıldığını ifade etti. Üskül, alt komisyonun yaptığı çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: ''Komisyonun kurulduğu aynı gün Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşülerek Tolga Baykal Ceylan ile ilgili olarak Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dosyasının tamamı incelenmek üzere istenmiştir. Yine aynı gün, yapılan işlemlerin hızlandırılması ve yazışmalarla vakit kaybedilmesinin önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından birisiyle yapılacak çalışmalarda bilgi akışının hızlandırılmasına yönelik komisyonda görüşme yapılmıştır. 10 Şubatta MİT Müsteşarlığına ve İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak çok yönlü bilgi ve belge istenmiştir. 14 Şubatta Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen, Tolga Baykal Ceylan'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma dosyası komisyona ulaşmıştır. Dosyanın incelenmesi sonucunda 10 Ekim 2006 tarihinde '... mevcut soruşturma dosyası kapsamında suç ve suç unsuru olabilecek herhangi bir delil, iddia ve ihbar bulunmadığı' gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği görülmüştür. Ancak bu dosya içeriğinde eksik görülen ve araştırmaya muhtaç birçok konu olduğu görülmüş, bu hususlar ilgili başsavcılığa iletilmiştir. Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Tolga Baykal Ceylan'ın kaybolması ile ilgili olarak 14 Şubatta yeni bir soruşturma başlatmıştır. Dün Tolga Baykal Ceylan'ın annesi Kadriye Ceylan ile avukatı Eren Keskin Komisyona davet edilerek kendilerinden olayla ilgili bilgi ve belge alınmıştır. Öte yandan; 15 Şubatta, 8 Ekim 1980 tarihinde Kars'ta gözaltında iken kaybolan Cemil Kırbayır'ın dayısı Torun Karakaya komisyona gelerek Komisyon Başkanı ile görüşerek birtakım bilgileri paylaşmıştır. 14 Şubatta Almanya'da yaşayan Fevzi Çelik isimli şahsın, Cemil Kırbayır ile ilgili komisyona bilgi verebileceği yönündeki beyanları üzerine 15 Şubat 2011 tarihinde Fevzi Çelik ile irtibata geçilmiştir. Görüşme sonucunda Fevzi Çelik komisyona bilgi verebileceğini yinelemiştir. Komisyon en yakın tarihte bu görüşmeyi gerçekleştirecektir. 16 Şubatta, Kars Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşülerek Cemil Kırbayır hakkında yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgi ve evrak istenmiştir. Çalışmalarımız aynı hızda devam edecektir.''