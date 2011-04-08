-''TOLGA BAYKAL CEYLAN GÖZALTINDA KAYBOLMADI'' TBMM (A.A) - 08.04.2011 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, Tolga Baykal Ceylan'ın gözaltında kaybolmadığı kanaatinde olduklarını söyledi. Üskül, düzenlediği basın toplantısında, Tolga Baykal Ceylan'ın kaybolmasıyla ilgili oluşturulan alt komisyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Üskül, Ceylan'ın İğneada'da kimlik sorgusunun ardından bir daha jandarma karakoluna gitmediğini, jandarma ile bir daha ilişkisinin olmadığını tespit etiklerini bildirdi. ''Kanaatimizce Tolga Baykal Ceylan gözaltında kaybolan bir kişi değildir'' diyen Üskül, şunları söyledi: ''Çünkü gözaltına alınmamıştır, karakola götürülmemiştir, ifadesine başvurulmamıştır, nezarete konulmamıştır. Karakol kayıtları incelendiğinde ve tüm tanıkların ifadesi dikkate alındığında, bu çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ceylan'ın kaybolmasını 'faili meçhul' olarak değerlendirmek de mümkün değildir. Bu anlamda kaybolmuş bir kişi değildir. Bir asayiş sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda kayıptır, doğru ama bunun herhangi bir siyasi yönü yoktur ya da güvenlik görevlileriyle ilişkileri sonucunda ortaya çıkmış bir kaybolma olmadığı konusunda net bir kanaatimiz var.'' Üskül, araştırmanın sonuçlanmadığını, bekledikleri bazı bilgiler olduğunu, Demirköy Cumhuriyet Savcılığının da önemli sayılabilecek bazı konularda çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü bildirdi. -YURT DIŞINA ÇIKMA İHTİMALİ- Daha sonra soruları yanıtlayan Üskül, Ceylan'ın denize açıldığı ve denizde kaza sonucu boğulduğuna ilişkin ellerinde bilgi olmadığını ifade ederek, ''Genellikle bu tür boğulma olayı olduğunda cesedin en geç bir hafta içinde ortaya çıktığı belirtiliyor. 'Boğulmuştur' deme imkanına sahip değiliz'' diye konuştu. Bir soru üzerine, Ceylan'ın yurt dışına çıkmış olmasının da bir ihtimal olduğunu ifade eden Üskül, bu ihtimali düşünerek Demirköy Cumhuriyet Savcılığının Ceylan'ın yurt dışında aranması için emniyetle irtibata geçtiğini kaydetti. Üskül, ''Bulgaristan'a geçmiş olabilir. Geçmişse orada mıdır, oradan başka yerlere geçmiş midir? Bu konuda araştırmaların yapılması gerekir'' dedi. Ceylan'ın ıslak elbiselerinin bulunduğunun anımsatılması üzerine Üskül, o günlerde havanın yağışlı olduğunu, deniz suyu ile ıslanmamış da olabileceğini kaydetti. Üskül, şunları söyledi: ''Ceylan'ı en son muhtemelen 10 ya da 11 Ağustos'ta deniz kenarında bir çoban görüyor ve o sırada hava yağışlı. 16 Ağustos'ta da bir köylü kayığının kaybolduğunu jandarmaya bildiriyor. Kayığın bulunduğu yerde Ceylan'ın çamaşırlarını buluyor. Bu çamaşırların Ceylan'a ait olduğu tespit edildi. Ne olmuştur, bilemiyoruz. Bir teori; belki kayığı aldı, hava o sırada yağışlı olduğu için ıslanmıştı, elinde bir poşet vardı ve poşette başka giysiler vardı. Islak giysileri bıraktı kuruları giydi ve açıldı. Kayığın bulunduğu yerden Bulgaristan'a 1 ya da 1,5 saatte kürek çekerek geçmek mümkün.'' Tolga'nın İğneada'ya gitmeden dedesinden 300 lira alıp ''yurt dışına gitmek istediğini'' söylediğini aktaran Üskül, ''Herkesin söylediği, Tolga yurt dışına geçmek istediğini belirten bir kişi. İğneada'da da karşılaştıklarına Bulgaristan'a nasıl geçileceği konusunda sorular soruyor'' diye konuştu. Ancak ''yurt dışına gitmiştir'' denilebilecek kanıtların ortada olmadığını ifade eden Üskül, ''İlginçtir, biz epey süredir konu üzerinde çalışıyoruz, annesi hiç bizi arayıp 'ne yaptınız, hangi noktaya geldiniz?' diye sormadı. Konuyla ilgilenmiyor. En azından bizim çalışmalarımızla ilgilenmiyor. Nedenini bilmiyoruz'' dedi. ''Annenin oğluyla iletişime geçtiğini mi düşünüyorsunuz?'' sorusuna ise Üskül, ''Bilemem'' karşılığını verdi.