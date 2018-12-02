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“Toledo yapacağız” denilen Diyarbakır'ın tarihi ilçesinde sokağa çıkma yasağı 3. yılını doldurdu

Yeni yapılan evlerin satılıp satılmadığı, satıldı ise kimlere satıldığı halen de bilinmiyor

02 Aralık 2018 11:30

Üzerinde en az 7 bin yıldır kesintisiz uygar yaşamın sürdüğü Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı, üçüncü yılını geride bıraktı. Bir dünya rekoruna işaret eden yasak sonrasında, “Sur’u Toledo yapacağız” denilerek ilçede binlerce yapı yıkıldı. Sur'da bilinmeyen ve kamuoyuna açıklanmayan bir imar sürecinin başlatıldığı belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre Sur’da aralıklarla ilan edilen yasakların sonuncusu, 2 Aralık 2015 tarihinde, 6 mahalleyi kapsayacak şekilde ilan edildi ve halen de sürüyor. Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala, 9 Mart 2016’da ilçedeki operasyonların bittiğini açıklasa da yasak kaldırılmadı. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Sur’da yeni bir yapılaşmaya gidileceğini belirterek, “Sur’u Toledo yapacağız” dedi. O andan itibaren de devreye bu kez iş makineleri girdi ve hasarlı olsun olmasın, binlerce yapıyı yıkıp geçti. Yapılan icraatlara yasal kılıf için de 21 Mart 2016’da, 6 bin 292 parsel için Bakanlar Kurulu kararı ile “acele kamulaştırma” yoluna gidildi.

Yeni yapılacak hanelerin satışı için uzlaştırmaya gidilmek istense de yoksul Sur halkı, bu binalardan alamadı. Yeni yapılan ancak nasıl olduğu bilinmeyen bu evlerin ve işyerlerinin satılıp satılmadığı, satıldı ise kimlere satıldığı halen de bilinmiyor.

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