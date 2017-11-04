T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tokyo’nun ve dünyanın ilk yapay zeka vatandaşı oldu

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Kasım (DHA) –  Bugün Tokyo’da bir yapay zeka karakteri resmi olarak kentte ikamet eden bir vatandaş oldu

04 Kasım 2017 17:43

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Kasım (DHA) –  Bugün Tokyo’da bir yapay zeka karakteri resmi olarak kentte ikamet eden bir vatandaş oldu.
Shibuya Mirai adlı, yedi yaşındaki erkek çocuğu fiziksel olarak varolmasa da LINE mesajlaşma uygulaması üzerinde insanlarla konuşabiliyor.Tokyo’nun modası ve bilinçli genç insanlarıyla popüler bir bölgesi olan Shibuya bölgesinde yapay zeka karakterine özel ikametgah verdiler. Bu da Shibuya Mirai’yi Japonya’nın belki de dünyanın resmi bir ikametgah alan ilk yapay zeka karakteri yapıyor.  
Shibuya yerel yönetimi proje sayesinde bölge sakinleriyle daha yakın bir iletişim kurmayı ve insanların fikirlerinin yetkililer tarafından duyulmasını hedefliyor. Shibuya belediyesinden yaptığı açıklamada “Shibuya Mari fotoğraf çekmekten ve insanları gözlemlemekten hoşlanır. İnsanlarla konuşmaya bayılır. Lütfen istediğiniz konu hakkında Shibuya Mirai ile konuşmaktan çekinmeyin” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıKasım DHATokyodaShibuya MiraiLINETokyonunShibuyaBuShibuya Miraiyi JaponyanınMariLütfen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24