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Yaşam

Tokyoflash'la Facebook ve Twitter kolunuzda

Tokyoflash firmasının hazırladığı saatin içinde bulundurduğu entegre bluetooth alıcısı sayesinde Twitter ve Facebook hesaplarına erişilebilecek.

06 Nisan 2010 03:00

T24- Tokyoflash firması tarafında geliştirilen yeni konsept saat tanıtıldı. Bu ilginç saatle, Twitter ve Facebook'taki güncellemelere tek dokunuşla erişilebiliyor. 
    

İçinde barındırdığı entegre Bluetooth alıcısı sayesinde, Twitter ve Facebook hesabınızdaki güncellemelere anında erişerek ekranında gösterebiliyor.


Ayrıca sizin belirleyeceğiniz dünya saatlerine de erişim sağlıyor. Alışılmışın dışında stillerde zamanı gösterebilen bu ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş.


Ürünün fiyatı ya da piyasaya çıkış tarihi hakkında ise kesin bir bilgi yok.

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