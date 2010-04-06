Tokyoflash'la Facebook ve Twitter kolunuzda

T24-

İçinde barındırdığı entegre Bluetooth alıcısı sayesinde, Twitter ve Facebook hesabınızdaki güncellemelere anında erişerek ekranında gösterebiliyor.



Ayrıca sizin belirleyeceğiniz dünya saatlerine de erişim sağlıyor. Alışılmışın dışında stillerde zamanı gösterebilen bu ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş.



Ürünün fiyatı ya da piyasaya çıkış tarihi hakkında ise kesin bir bilgi yok.