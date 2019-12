Tokyo’daki Fazıl Say festivali kapalı gişe

Fazıl Say’ın 4-7 Aralık tarihlerinde Tokyo’daki 2 bin 300 kişilik dev konser salonu Sumida Triphony Hall’deki dört konserinin biletleri tükendi



Japonya’da çok sevilen Türkiye’nin dünya çapındaki yıldız piyanist, bestecisi Fazıl Say, Japonya’da kapalı gişe çalacak. Say’ın 4-7 Aralık tarihlerinde Tokyo’daki 2 bin 300 kişilik dev konser salonu Sumida Triphony Hall’deki dört konserinin de biletleri tükendi.



Burhan Öçal da eşlik edecek



Küçük bir festival özelliği taşıyan ‘Fazıl Say Project Tokyo’ başlığı altındaki dört konserde Say’ın bestecilik yönü öne çıkıyor. İlk konserin programında Say’ın kendi eserleri yer alıyor. İkinci etkinlik ise piyanoda Say’ın keman virtüözü Patricia Kopatchinskaja ve vurmalı çalgılar üstadı Burhan Öçal ile bir üçlü olarak halk müziğimiz üzerine yapacağı doğaçlamaları içeriyor. Üçüncü konserde bestecimizin ‘İpek Yolu’ isimli piyano konçertosunun Japonya prömiyeri yapılacak. Bu konserde Say’a, Japonya’nın ünlü orkestralarından New Japon Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Fazıl Say’ın ‘1001 Gece’ adlı keman konçertosunun Japonya’da ilk seslendirmesinin yapılacağı dördüncü konserin solisti de Patricia Kopatchinskaja olacak. İkili ayrıca Beethoven’den başlayarak Ravel, Bartok ve Say’ın eserlerini yorumlayacak. Dört günlük toplam 9 bin 300 biletleri tamamen tükendiği konserlerin yapılacağı Sumida Triphony Hall, Tokyo’nun en modern konser salonlarından biri.



Fazıl Say’ın Japonya seferi bununla bitmiyor. Say, kendi adına düzenlenen ‘Fazıl Say Project Tokyo’ etkinliğinin yanı sıra ülkenin çeşitli kentlerini kapsayan 12 konserlik turneye çıkacak. Japonya’da geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve daha önce ‘Yılın Piyanisti’ seçilen Fazıl Say’ın konser vereceği kentler arasında Kyoto, Osaka, Sappora, Kagoşima, Mito da var.