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Koronavirüs

Tokyo Valisi: Ziyaretçilerin Tokyo Olimpiyatları'na gelebilmesi için her şeyi yapacağız

2020 Tokyo Olimpiyatları, Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti

16 Kasım 2020 10:19

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlenebilmesi için görüşmeler sürüyor. Tokyo Valisi Yuriko Koike, "Ziyaretçilerin gelip Olimpiyatlar'ı izleyebilmesi için tüm önlemler alınacak" dedi. 

Olimpiyatlar Komitesi Başkanı Thomas Bach, ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nı düzenleme planları için Japonya'ya gitti. Bach, burada Tokyo Valisi Yuriko Koike ile görüştü. 

Görüşmeden önce bir açıklama yapan Koike, Olimpiyatlar'ın "virüsle mücadelede bir zafer" sembolü olacağını söyledi. Koike, "Tokyo, gerekli Koronavirüs önlemlerini uygulayarak ziyaretçilerin Tokyo Olimpiyatları'nı izlemesi için gereken her şeyi yapacak" dedi.

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